MLS și-a cerut scuze oficial pentru greșeală

Clubul Celtic Glasgow și fotbalistul Kyogo Furuhashi au primit scuze oficiale din partea MLS, după ce site-ul oficial a publicat știrea că internaționalul japonez a fost cumpărat de Atlanta United.



Clubul din Georgia, care este pregătit de Ronny Deila, fostul manager al "The Bhoys", ar fi fost interesat de serviciile lui Furuhashi, dar jucătorul are contract cu clubul scoțian până în 2027.



Știrea transferului a apărut pe site-ul oficial al MLS, apoi a fost ștearsă rapid. Se pare că Cayman Togashi, un fost internațional japonez U23, achiziționat recent de Atlanta, a fost confundat cu conaționalul său.



Furuhashi, un fotbalist de mai mare navergură decât Togashi

Kyogo Furuhashi (29 de ani) este născut la Ikoma (prefectura Nara) și a fost format la cluburile Sakuragaoka FC, Athpegas Ikoma FC, Kokoku High School și Chuo University Tokyo. La seniori a evoluat pentru FC Gifu (2017-2018), Vissel Kobe (2018-2021) și Celtic Glasgow (2021-prezent). El are 22 de selecții și 5 goluri pentru reprezentativa de seniori niponă, fiind coleg acum cu Daizen Maeda și Reo Hatate, colegii săi de la Celtic.



În palmares are Scottish Premiership (x3), Scottish Cup (x2), Scottish League Cup (x3), Emperor's Cup (1), Japanese Super Cup (1), titlul de golgheter al campionatului scoțian (2022-2023) și PFA și SFWA Footballer of the Year (2022-2023). Are 170 cm înălțime, joacă ca atacant și este cotat la 14 milioane de euro. În 2023, el a fost pe lista lui Pep Guardiola pentru un transfer la Manchester City.



Cayman Togashi (31 de ani) joacă tot ca atacant și a evoluat pentru Yokohama F. Marinos, FC Tokyo, Machida Zelvia, V-Varen Nagasaki, Velgata Sendai și Sagan Tosu. Tatăl său este japonez și mama este americancă, fiica unor misionari anabaptiști. Acesta este cotat la doar 350.000 de euro.



Foto - Getty Images