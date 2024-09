Fără Ianis Hagi, Glasgow Rangers a fost umilită de marea rivală Celtic Glasgow, 0-3 duminică în etapa a patra din Scoția.

Golurile lui Celtic au fost marcate de Daizen Maeda (17), Kyogo Furuhashi (40) și Callum McGregor (75).

Ianis Hagi (25 de ani) nu a fost inclus în lotul pentru meciul cu Celtic, el aflându-se în momentul de față în România pentru acțiunea naționalei din această lună.

"Nu pot spune nimic momentan. Am vorbit despre situația lui acum câteva luni. A fost o discuție deschisă și sinceră cu el și agentul lui.

I-am spus că nu îl vedem numărul 10 al echipei în următoarele sezoane și că trebuie să își găsească alte oportunități.

Situația a rămas la fel, iar acum a venit și Bajrami (n.r - transferat de la Sassuolo). Vom vedea în viitor (n.r. - dacă Ianis Hagi va fi reprimit la antrenamentele primei echipe)", a suținut Clement, antrenorul lui Rangers, la conferința de presă premergătoare derby-ului cu Celtic.

Fanii lui Rangers nu au mai suportat când au văzut tratamentul la care este supus Ianis Hagi: ”Incompetenți!”, ”Un antrenor patetic!”, ”Hagi este tratat foarte urât!” au fost câteva dintre comentariile fanilor lui Rangers.

La finalul derby-ului pierdut cu Celtic, suporterii l-au huiduit serios pe Philippe Clement.

Degeaba s-a apărat tehnicianul lui Rangers, arătând și cu degetele: ”Noi am avut patru șuturi pe poartă și ei au avut tot patru șuturi pe poartă”.

