Nebunie la Atlanta, după ce mii de fani au mers ore întregi să-l vadă pe Messi. Ce s-a întâmplat când s-a aflat despre absența lui

În cele 11 partide în care a jucat până acum pentru formația patronată de David Beckham, starul argentinian a marcat de 11 ori și a oferit cinci pase decisive, obținând un singur rezultat de egalitate, în MLS.

Campionul mondial a lipsit de la echipă pentru câteva săptămâni, onorând convocarea la reprezentativa națională a Argentinei.

În această perioadă, Inter Miami a jucat în deplasare cu Atlanta United în MLS, suferind o înfrângere drastică, scor 5-2.

Pentru confruntarea care a avut loc pe Mercedes-Benz Stadium, unde au fost prezenți aproape 72.000 de spectatori, multe persoane au călătorit ore întregi pentru a-l vedea pe Lionel Messi, însă acesta nu a evoluat deloc.

Potrivit informațiilor oferite de Daily Mail, în momentul în care s-a aflat că starul argentinian nu va juca, numeroase bilete au fost puse spre revânzare la prețuri de sub 40 de dolari, deși au costat de 30-40 de ori mai mult.

How much would you pay for a Messi-less match between Atlanta and Miami? ????

???? I asked fans how much they paid to get into Mercedes Benz Stadium today. #ATLUTD via @SportsPulso pic.twitter.com/2TK24sFJcl