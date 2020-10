Gonzalo Higuain nu a avut un debut fericit la noua sa echipa! A ratat un penalty si a fost bruscat de cinci adversari: "Am simtit ca este o lipsa de respect si am reactionat!”

Gonzalo Higuain nu a reusit sa-si ajute foarte mult echipa la primul sau meci in MLS.

Debutul lui Gonzalo Higuain in Major League Soccer nu a fost unul prea stralucit. Fotbalistul transferat recent de Inter Miami a ratat un penalty in timpul meciului si a fost bruscat de cinci adversari.

Echipa patronata de David Beckham, Inter Miami, a pierdut in deplasarea de la Philadelphia cu scorul de 3-0. Higuain a avut sansa sa inscrie la debut, insa sutul sau de la 11 metri a trecut mult pe langa poarta adversa. Imediat dupa executie, cinci jucatori ai gazdelor l-au inconjurat pe atacantul argentinian. A fost nevoie de interventia arbitrului pentru ca spiritele sa poata fi calmate imediat, conform Sport.es.

"Am simtit ca este o lipsa de respect si am reacționat. Sunt un fotbalist care crede in fair-play. Sunt o fire mai emotionala si nu as putea nici sa o accept, nici sa o tolerez. Cinci jucatori erau deasupra mea, este o provocare”, s-a plans Gonzalo Higuain.

Atacantul argentinian in varsta de 32 de ani va avea ocazia sa inscrie primul sau gol in partida contra echipei lui Alex Mitrita, New York City FC.

#MLS ???? ???? Del debut del Higuaín quedará la monumental pelea que mantuvo hasta con cinco jugadores del equipo rival tras fallar un penaltihttps://t.co/UX7xWk6FOZ — Diario SPORT (@sport) October 2, 2020