Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino

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Necazul lui Gianni Infantino (56 de ani), care „tremură“ pentru rămânerea sa în fruntea FIFA, va trimite o sumă-record în contul Federației Române de Fotbal (FRF). În lumina ultimelor evenimente, care l-au transformat pe Infantino într-un personaj negativ, contestat puternic mai ales la nivel de UEFA, avocatul elvețian s-a pus pe treabă. Și i-a venit ideea de a-și finanța campania electorală printr-o decizie generoasă. Detaliile au fost oferite, în ultimele ore, de presa internațională.

Infantino crește sumele dedicate dezvoltării fotbalului Proiectul gândit de FIFA, care urmează să fie supus votului, se rezumă la alocarea unui fond spectaculos, de 6 miliarde de dolari (!), pentru dezvoltarea „sportului-rege“, la nivel planetar, în perioada 2027-2030. Drept urmare, în acest ciclu, fiecare federație națională ar urma să primească suma totală de 25 de milioane de dolari. Creșterea va fi de 15 milioane de dolari, față de suma gândită inițial, pentru această perioadă. De asemenea, FIFA le va oferi confederațiilor regionale (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC ȘI OFC) câte 99 de milioane de dolari, tot pentru dezvoltarea fotbalului, în perioada 2027-2030.

Ziua Z pentru Infantino: 18 martie 2027 Forul mondial și-a explicat intenția, punând creșterea pe seama veniturilor record, generate de CM 2026. Firește, în ciuda acestei variante, cei mai mulți specialiști au interpretat proiectul ca fiind o veritabilă campanie electorală pentru Infantino. La anul, actualul președinte FIFA, aflat în funcție din 2016, va fi angrenat în lupta pentru realegere. În cadrul congresului FIFA, care va fi găzduit de Rabat (Maroc), pe 18 martie, forul de la Zurich își va alege președintele. Deocamdată, doi candidați și-au depus dosarele pentru participarea la alegeri: Gianni Infantino și fostul internațional elvețian, Ramon Vega.

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