Gestul minunat facut de Messi dupa ce a castigat Copa America: s-a asezat in mijlocul terenului si si-a sunat familia. Reactia baietilor 

Dupa o pauza de 28 de ani, Argentina a castigat Copa America, fiind al cincisprezecelea trofeu in aceasta competitie.

Cu sase victorii si un egal, nationala condusa de Lionel Scaloni a reusit o performanta impresionanta. Pentru Lionel Messi a fost primul rezultat major obtinut alaturi de echipa nationala, motiv pentru care bucuria a fost una si mai mare.

La finalul partidei castigata in fata Braziliei, cu 1-0, starul argentinian a facut un gest emotionant, asezandu-se pe teren pentru a-si suna familia.

Imaginile au fost surprinse de camerele de luat vederei si au devenit virale in scurt timp. In plus, Antonela Roccuzzo a postat pe contul de Instagram un video cu cei trei baieti ai cuplului, in timp ce se bucurau pentru reusita tatalui lor.

