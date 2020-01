GEST UNIC IN LUME sub ochii lui Lucescu! Ce a putut sa faca jucatorul sau dupa ce a marcat in super derby! Faza care face inconjurul Planetei

Echipa antrenata de Razvan Lucescu face victima dupa victima in Arabia Saudita si este la doar 2 puncte de liderul Al Nasr, dupa victoria categorica, scor 3-1 cu Al Ahli.

Intrat in minutul 88 al partidei, fundasul Ali Al-Bulayhi a marcat la prima atingere de balon si s-a bucurat in, probabil, cel mai ciudat mod cu putinta: a mers la marginea terenului si s-a infasurat intr-unul dintre bannerele publicitare de pe gazon.

Scorer of #AlHilal's 3rd goal Ali Al-Bulaihi goes and wraps himself in front of Al Ahli fans. Bottles were expected. pic.twitter.com/MPd3gC53mH