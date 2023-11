Romelu Lukaku a marcat primele patru goluri ale meciului, în minutele 17, 26, 30 și 37. Scorul final a fost stabilit de Leandro Trossard, în minutul 90.

Înaintea meciului disputat la Bruxelles, organizatorii au comis o gafă. În momentul în care trebuia intonat imnul Azerbaidjanului, la stația de amplificare s-a auzit imnul Suediei, precedenta adversară a Belgiei din preliminariile EURO 2024.

Jucătorii Azerbaidjanului și persoanele din staff-ul tehnic au părut confuze, însă au așteptat ca imnul Suediei să se încheie. A urmat imnul Belgiei, iar când arbitrul se pregătea să dea start meciului a intervenit căpitanul oaspeților, Emin Mahmudov, care i-a spus omologului Romelu Lukaku despre eroarea de la stația de amplificare.

Lukaku a mers să discute cu oficialii de la marginea terenului, iar după câteva zeci de secunde de pauză organizatorii au găsit imnul corect, astfel că jucătorii oaspeților au putut cânta alături de fanii care au făcut deplasarea.

At the beginning of the Belgium-Azerbaijan match, the Swedish anthem was played instead of the Azerbaijani anthem. ???? pic.twitter.com/iVGOI8l309