Franck Kessie a acceptat oferta și pleacă de la Barcelona după doar un sezon!

Mijlocaşul ivorian Franck Kessie se desparte de FC Barcelona după doar un sezon, urmând să-şi continue cariera în Arabia Saudită, la echipa de fotbal Al Ahli, care va plăti între 11 şi 12 milioane de euro pentru acest transfer, anunţă cotidianul El Mundo Deportivo.

Kessie (26 de ani) a semnat cu Barca în vara trecută, după expirarea contractului său cu clubul italian AC Milan. El a înscris 3 goluri în 43 de meciuri disputate în toate competiţiile pentru campioana en titre a Spaniei, transmite Agerpres.

Fotbalistul african se află în acest moment în Franţa pentru a efectua vizita medicală şi semnarea contractului său cu Al-Ahli, valabil până în 2026.

Franck Kessie va încasa un salariu net de 14 milioane de euro pe sezon la noua sa echipă, dublu faţă de cel primit la FC Barcelona, subliniază sursa citată.

La Al-Ahli au mai ajuns în această vară atacantul brazilian Roberto Firmino (Liverpool), portarul senegalez Edouard Mendy (Chelsea) şi atacantul francez Allan Saint-Maximin (Newcastle United).

???? Franck Kessié to Al Ahli, here we go! Verbal agreement finally reached with Barcelona for fee around €15m ????????????

Al Ahli and Barça remain in contact to check the documents then sign the deal in the next hours.

Kessié will put paper on three year deal, valid until June 2026. pic.twitter.com/xEb5lq0Jhi