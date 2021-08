FOTO Gestul impresionant pe care Messi l-a făcut când i-a doborât recordul lui Gerd Muller: "Respectul și admirația mea"

Starul argentinian a marcat în acel an 91 de goluri, cu șase mai multe decât ceea ce reușise neamțul în 1972.

La puțin timp după stabilirea acestui record, Lionel Messi a decis să îi facă un cadou legendei celor de la Bayern Munchen și a trimis un tricou pe care a scris un mesaj emoționant: "Pentru Gerd Muller, respectul și admirația mea! O îmbrățișare!".

La momentul respectiv, Muller a donat acest tricou spre cei de la Bayern Munchen care au decis să-l expună în zona dedicată trofeelor și distincțiilor obținute de club de-a lungul timpului, fiind singurul obiect din vitrine care nu are legătură cu istoria bavarezilor.

When Messi broke Gerd Müller's record of most goals in a calendar year in 2012, Messi sent a signed shirt to him "For Gerd Müller, my respect and admiration, a hug"

Now the jersey is the only Non-Bayern piece of memorabilia at the Allianz Arena museum.#RIP Legend #DerBomber ???? pic.twitter.com/Q2wzTsd2KP