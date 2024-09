Drăgușin a rezistat doar 7 minute contra lui Qarabag. A primit o pasă simplă de la Micky van de Ven pe un atac pozițional al lui Tottenham și a fost deposedat de Juninho, care a venit pentru a pune presiune. Fundașul român a pierdut controlul mingii și a comis un fault din postura de ultim apărător, motiv pentru care a văzut direct cartonașul roșu.

Ce a spus Ange Postecoglou după eliminarea lui Radu Drăgușin din Tottenham - Qarabag

La conferința de presă de după meci, Ange Postecoglou a fost întrebat ce le-a spus lui Radu Drăgușin și lui Lucas Bergvall. Tânărul mijlocaș suedez (18 ani) a fost sacrificat după eliminarea fundașului român, Ange Postecoglou apelând la o schimbare defensivă și introducându-l pe Destiny Udogie.

Ange Postecoglou a preferat să nu se raporteze strict la eroarea lui Radu Drăgușin. Managerul lui Spurs s-a declarat nemulțumit de startul slab al întregii echipe.



"Ce le-am spus lui Drăgușin și Bergvall? Nu le-am spus nimic special. Ce s-a întâmplat a fost doar o consecință a faptului că am început meciul foarte lent. Nu am avut un start deloc bun. Am fost foarte pasivi în jocul de pase.



Nu știu dacă de vină a fost startul întârziat al jocului, însă nu există nicio scuză. Ne-am împușcat singuri în picior și, din nefericire, Radu și Lucas au plătit prețul pentru asta.



Ca echipă nu am început meciul așa cum ne-am fi dorit și așa cum ar fi fost necesar, astfel că ne-am făcut meciul mai greu. Răspunsul oferit ulterior a fost excelent, evident, dar sunt dezamăgit că a trebuit să ne aflăm în această poziție", a declarat Ange Postecoglou, potrivit Football London.

Tottenham a câștigat cu 3-0 jucând în 10

Meciul Tottenham - Qarabag, programat inițial la ora 22:00, a început cu o întârziere de 35 de minute. Traficul din Londra le-a dat mari bătăi de cap oaspeților, care au ajuns cu dificultate la stadion.

Deși a jucat practic un meci întreg în inferioritate numerică, Tottenham s-a impus clar contra lui Qarabag, scor 3-0. Au marcat Brennan Johnson (12'), Pape Matar Sarr (52') și Dominic Solanke (68'). Azerii au ratat un penalty în minutul 58 prin Bayramov.



După prima etapă din Europa League, Tottenham ocupă locul 4 în clasamentul din faza principală care cuprinde toate cele 36 de cluburi participante.