Fotbalistul dorit in trecut de toti granzii Ligii 1, destinatie surprinzatoare! Unde a ajuns sa joace Carlos Fortes

Atacantul a impresionat la Gaz Metan, insa nu a reusit sa se impuna la Craiova.

In urma cu doar cateva sezoane, atacantul Carlos Fortes a luat cu asalt Liga 1 si s-a facut remarcat rapid, in special dupa o dubla contra lui Dinamo, intr-o victorie cu 3-2 a celor de la Gaz Metan Medias in fata "cainilor". CSU Craiova s-a aratat impresionata de atacant, la fel ca si FCSB, insa oltenii au fost mai rapizi si l-au achizitionat pe jucator pentru 200.000 de euro.

Totusi, la formatia patronata de Mihai Rotaru, Fortes nu a reusit sa aiba evolutiile asteptate, si a parasit Romania in 2020, jucand in Maroc si in tara natala la UD Vilafranquense. Acum, pentru lusitan urmeaza o noua experienta in strainatate. Bola.kompas.com, care citeaza presa din Portugalia, sustine ca atacantul Carlos Fortes ajunge la Arema FC, din Indonezia, o lovitura importanta pentru echipa cu doua trofee castigate de-a lungul istoriei.

Transferul unui atacant strain a fost confirmat de presedintele Gilang Widya Pramana, iar jurnalistii straini au aflat numele jucatorului. Carlos Fortes a plecat spre Indonezia sambata si urmeaza sa fie prezentat oficial dupa ce va sta in carantina.