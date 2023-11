„La Dinamo am ajuns în cel mai jos punct!” Aleix Garcia nu uită perioada petrecută în România: „Am lucrat cu psihologi!”

Mijlocașul a fost transferat liber de contract după despărțirea de Manchester City și a fost unul dintre jucătorii aduși pe promisiuni de Pablo Cortacero și colaboratorii săi la Dinamo. Jucătorul nu a stat mult în România însă și s-a întors în țara natală.

În prezent fotbalist la Girona, echipă care se află în vârful clasamentului din LaLiga, Aleix Garcia a fost convocat la națională în urma prestațiilor extrem de bune și a și debutat. Într-un interviu acordat recent, mijlocașul și-a amintit și de perioada pe care a petrecut-o la Dinamo, despre care nu a avut cuvinte frumoase.

Aleix Garcia: „Am deschis ochii când am mers în România!”

„Am fost în vestiare precum cel al lui City, unde toți jucătorii sunt staruri. Apoi ajungi împrumutat la echipe unde nu ți-ai dori să ajungi însă cum ai contract cu City îți spui: mă întorc.

Când am mers în România am deschis ochii. Am lucrat cu psihologii pe care i-am avut înainte la Villarreal. Dinamo a fost echipa la care am ajuns în cel mai jos punct. Am avut norocul ca Eibar să mă repescuiască și să mă vadă echipe din Primera. A fost o schimbare a chipului. Știam că trebuie să îmbunătățesc multe lucruri la nivel mental.

Sunt convins că revenirea la Girona m-a făcut bine. Michel mi-a oferit o oportunitate pe care nu o voi uita vreodată. Încrederea asta m-a făcut să mă maturizez mult ca fotbalist și s-a reflectat la nivelul pe care îl am actual”, a declarat Aleix Garcia pentru Marca.

Cum a trăit convocarea la echipa națională

Totodată, în startul interviului, Aleix Garcia a vorbit despre debutul la echipa națională a Spaniei și cum a primit convocarea și a dezvăluit totul. Totodată, mijlocașul a avut doar cuvinte de laudă la adresa vestiarului iberic și a modului în care colegii l-au tratat.

„Încă de la apelul lui Luis (n.r. de la Fuente) au fost zile intense. Zile de bucurie, de iluzii. Săptămâna cu naționala a fost fantastică și a culminat cu un debut. A fost de neegalat.

Am avut o carieră cu multe suișuri și coborâșuri. Acum am făcut un pas înainte și mă bucur de un nivel mare, însă există margine de îmbunătățire. Îmi îndeplinesc visul, suntem lideri în LaLiga și echipa este bine, eu sunt bine și am reușit să depășim situația dificilă trăită anterior.

Ce mi-a atras cel mai mult atenția a fost umanitatea vestiarului. Încă de la început și-au dorit să mă simt bine. E un vestiar foarte mare la nivel uman, pe lângă calitatea individuală.

(n.r. convocarea la națională) În niciun moment nu a luat Luis legătura cu mine. E adevărat că a ieșit o listă preliminară și știam că mă aflam printre acei jucători. A fost un moment special, de neuitat. Reacția întregii echipe, a jucătorilor de la Girona a fost fantastică. Dacă echipa nu ar fi în situația asta, atunci ar fi fost dificil acest apel”, a adăugat mijlocașul.

Aleix Garcia la Dinamo

Aleix Garcia a ajuns la Dinamo în octombrie 2020, în trista ”eră” Cortacero.

Fotbalistul cu prezențe inclusiv la prima echipă a lui Manchester City a arătat calitate, dar mai degrabă nu a convins în ”Ștefan cel Mare”: a jucat doar 7 meciuri în Liga 1 (4 ca titular) și a mai bifat o prezență în Cupa României.

De la Dinamo a plecat la Eibar (La Liga), de unde a ajuns la Girona, cu care în vara anului trecut a promovat din Segunda Division în prima divizie spaniolă.