Începând din 2023, de când Cristiano Ronaldo a bătut palma cu Al-Nassr Riad, imaginea fotbalului din Orientul Mijlociu s-a schimbat enorm!

Până la sosirea lui CR7 în Asia, se spunea că fotbalul arab din Orientul Mijlociu e un „cimitir al elefanților“. Cu referire la jucătorii care mergeau în Asia, la final de carieră, pentru a-și face „plinul“ din punct de vedere financiar, înainte de retragere. Între timp, această imaginea s-a schimbat radical. Dovadă și faptul că, în Saudi Pro League, sunt legitimați jucători de mare valoare, aflați în apogeul carierei, precum Tijjani Reijnders (28 de ani, Al-Qadsiah), Gabriel Martinelli (25 de ani, Al-Hilal) sau João Félix (26 de ani, Al-Nassr).

Și nu doar Arabia Saudită a reușit, în ultimii ani, să atragă nume mari în campionatul intern. Qatar Stars League și prima ligă din Emirate au făcut, de asemenea, pași în această direcție. În toate aceste campionate, sportul e folosit și pentru promovarea imaginii țării, la nivel global. De asemenea, arabii și-au propus să schimbe percepția oamenilor despre cultura și religia islamică. Și au început să-și atingă și acest obiectiv, treptat.

William Troost-Ekong s-a îndrăgostit de islam, în Qatar

În ultimele zile, presa sportivă din Qatar s-a mândrit cu o știre care a depășit granițele fotbalului. Concret, s-a mediatizat intens vestea ca William Troost-Ekong (33 de ani), transferat în ianuarie de Al-Ahli Doha, s-a convertit la islam.

Stoperul de 1,91 de metri, cu 83 de selecții în naționala Nigeriei, a vorbit despre această alegere, acordând un interviu pentru postul Al-Kass. În debutul discuției, fostul elev al lui Răzvan Lucescu, campion cu PAOK Salonic în 2024, a vorbit despre progresele fotbalistice ale Qatar-ului din ultimii ani.

„Nu cred că cineva are nevoie de a <<vinde>> campionatul din Qatar în fața lumii. Cred că, după Mondialul din 2022, toată lumea s-a convins ce poate face Qatar în sportul mondial. Cred că obiectivul celor de aici, de a pune Qatarul pe harta sportului mondial, a fost atins. În ceea ce privește campionatul intern, facilitățile de care dispun echipele sunt fabuloase. Noi ne antrenăm acum în centrul Aspire. Ce văd aici, n-am văzut în toată cariera mea, la nivel de club și la echipa națională, în multe alte locuri“, a spus William Troost-Ekong, în CV-ul căruia sunt trecute echipe, precum Watford, Udinese sau Gent.

În continuarea declarațiilor sale, stoperul celor de la Al-Ahli Doha a vorbit despre descoperirile sale extra sportive, după ce a ajuns în Qatar.

„În afara terenului, îmi place foarte mult viața din Qatar. Iau în calcul să stau aici și după ce îmi voi încheia cariera în fotbal. De asemenea, am descoperit viața într-o țară islamică și m-am convertit la islam. Ceea ce a fost o decizie care mi-a schimbat viața! Să fiu în Qatar, mi-a deschis ochii și m-a făcut să înțeleg cum trăiesc oamenii (n.r. – într-o țară islamică) și am vrut să aflu cât mai multe despre asta“, a spus William Troost-Ekong.