O noua tragedie in fotbal. Fiul unui Campion Mondial s-a stins din viata la doar 29 de ani

Fiul unuia dintre cei mai buni laterali dreapta din lume a murit in timp ce juca un meci de fotbal .

Fiul de 29 de ani a dublului Campion Mondial cu Brazilia, Cafu, a decedat in urma unui stop cardio-respirator in timp ce juca o partida de fotbal in Sao Paulo. Danilo se afla intr-o localitate apropiata de Sao Paulo pentru a celebra ziua de nastere a surorii sale si juca un meci de fotbal impreuna cu prietenii sai.

Dupa 10 minute de joc i s-a facut rau si a suferit primul infarct. Desi a fost transferat repede la un spital, fiul lui Cafu nu a supravietuit celui de-al doilea infarct pe care l-a suferit in momentul in care a ajuns la spital.

Cafu a participat la trei finale de Campionat Mondial alaturi de nationala Braziliei, castigand doua dintre ele. Acesta a evoluat la Roma din 1999 pana in 2003, moment in care a plecat la Milan de unde s-a si retras in anul 2008.