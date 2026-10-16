Este coleg cu alți doi juniori cu cetățenie română

Patrick Pîrv de Godoy s-a întors în fotbalul italian, după doar un sezon petrecut în Brazilia, la echipa de tineret a clubului Athletico Paranaense. La începutul lunii septembrie 2026, stoperul a semnat cu Mantova 1911 și a fost repartizast la echipa U19, care evoluează în Campionato Primavera 2 (Grupa A), sub îndrumarea antrenorului Gabriele Graziani, fiul fostului mare atacant italian Francesco Graziani, campion mondial în 1982.

La echipa Primavera a clubului din Lombardia mai evoluează doi jucători cu cetățenie română, fundașul central Luca Burungiu (18 ani / deține și cetățenie italiană) și mijlocașul Mihai Pușcașu (16 ani / deține și cetățenia Republicii Moldova). La formația de seniori, care ocupă locul secund în Serie B, joacă fostul internațional român de tineret Rareș Ilie (23 de ani).

Este fiul a doi foști mari voleibaliști

Patrick Pîrv de Godoy (18 ani) este născut la Curitiba și are dublă cetățenie, română și braziliană. Este fundaș central și impresionează deja prin statură, având 190 cm. Până acum a evoluat la academia FC Viitorul Cluj, Modena FC U17, Athletico Paranaense U20 și Mantova U19.

El este fiul fostei voleibaliste Cristinei Pîrv (54 de ani), fostă mare jucătoare la CS Dinamo București, Volley San Lazzaro, Sabelli Conad Fano, Virtus Reggio Calabria, Minas Clube, Virtus Reggio Calabria, AGIL Novara, RC Cannes și Asystel Volley și campioană în România, Brazilia și Franța, plus dublă câștigătoare a CEV Cup.

Tatăl său este celebrul Giba (49 de ani / Gilberto Amauri de Godoy Filho), considerat de mulți ca unul dintre cei mai buni jucători de volei din istorie. Acesta a evoluat pentru Chapeco Sao Caetano, Olympikus Sao Caetano, Report Nipomed, Minas Clube, Torri Ferrara Volley, Bre Banca Lannutti Cuneo, Iskra Odintsovo, EC Pinheiros, Personal Bolivar, Funvic Taubate, Al-Nasr Dubai și Polonia London VC. În palmaresul său se găsesc medalii de aur la Jocurile Olimpice (1 / + 2 de argint), World Championship (3), World Grand Champions Cup (3), World Cup (2 / + 2 de bronz), World League (8 / + 2 de argint și 2 de bronz), South American Championship (9), Pan American Games (1 / + 1 de argint și 1 de bronz) și America's Cup (3 / + 4 de argint), plus multiple trofee în Brazilia, Rusia și Italia.