Fernando Torres a devenit antrenor! "El Nino" a preluat prima echipă din noua sa carieră

Fostul mare atacant va lucra in cadrul clubului Atletico Madrid.

Fernando Torres a preluat prima echipă din cariera de antrenor. După ce a primit licența UEFA PRO, în iulie 2020, într-o grupă din care au mai făcut parte foștii fotbaliști Alvaro Arbeloa, Gorka Iraizoz, Miguel Torres, Ariel Ibagaza și Lauren Bisan-Etame, fostul atacant a fost numit antrenor principal al echipei Juvenil A (U19) de la Atletico Madrid.

"El Nino" lucrase în ultimul sezon ca secund al lui Nacho Fernandez la echipa secundă a lui "Atleti" si colaborase cu Jesus Marcos la Juvenil A, care a câștigat Grupa 5 a Division de Honor Juvenil de Futbol, cu Giuliano Simeone, fiul antrenorului de la prima echipă, printre titulari, alături de vedete în devenire, precum Mario Soriano, Alberto Moreno sau Javi Serrano.

În urma restructurărilor, Borja Resurreccion, fratele lui Koke, căpitanul echipei de seniori, a preluat formația U15, iar Fabio Futre, fiul unui fost internațional portughez și mare atacant al lui Atletico Madrid, Paolo Futre, a devenit noul antrenor al juniorilor U11.

FERNANDO TORRES, CARTE DE VIZITĂ

Fernando Jose Torres Sanz (37 ani) e născut la Fuenlabrada, la periferia Madridului, și este un produs al academiei lui Atletico Madrid. Într-o carieră de 18 ani, el a jucat ca atacant pentru Atletico Madrid (2001-2007, 2015-2018), Liverpool (2007-2011), Chelsea (2011-2014), AC Milan (2014-2016) și Sagan Tosu (2018-2019). Torres are selecții pentru toate naționalele de juniori ale Spaniei, iar la reprezentativa de seniori a jucat 110 meciuri și a marcat 38 de goluri, între 2003 și 2014.

În palmaresul său se regăsesc titlul în La Liga (2001-2002), trofeul Europa League (2017-2018) și o finală de Champions League (2015-2016), cu Atletico, și FA Cup (2011-2012), Champions League (2011-2012), Europa League (2012-2013) și o finală FIFA Club World Cup (2012), cu Chelsea.

Cu naționala Spaniei a cucerit titlul mondial (2010) și două Campionate Europene (2008, marcatorul singurului gol din finală / 2012, golgheter), plus titlurile europene U16 (2001) și U19 (2002), a jucat finala Cupei Confederațiilor (2013 / golgheter) și a luat medalia de bronz în 2009 (golgheter). A fost pe locul al treilea în clasamentele Ballon d'Or (2008) și FIFA World Player of the Year (2008), plus în echipele UEFA (2008), FIFPro (2008, 2009) și Euro 2008.