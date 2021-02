Sa-i EXPLODEZE bratele, nu alta! Cum arata Fernando Torres la 18 luni dupa ce s-a lasat de fotbal! Daca nu l-ai vedea la fata, nu ti-ai da seama NICIODATA ca e el

Torres se mentine ocupat si dupa retragerea din fotbal!

Pare sa-si petreaca majoritatea timpului in sala, daca e sa ne luam dupa cum arata astazi! :) Torres si-a socat fanii la inceputul anului, cand a aparut pentru prima oara cu noul 'design'. :) Muschii sai au explodat, iar fostul atacant de la Atletico, Liverpool si Chelsea parea ca poate concura in orice moment pentru un trofeu la bodybuilding.

Transformarea sa a continuat si in ultimele doua luni. Bratele i-au crescut si mai mult de la exercitiile pentru biceps si triceps. Daca nu i-ar vedea fata neschimbata fata de perioada in care juca, pana si fanii lui cei mai mari ar avea probleme sa-l recunoasca in pozele astea!

Torres, 36 de ani, a jucat ultima oara pentru Sagan Tosu, in Japonia. Fernando s-a retras in vara lui 2019 din fotbal.

Cum arata Torres in ianuarie:

Cum arata Torres acum: