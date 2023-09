Chiar dacă Dinamo nu era singură că va juca împotriva campioanei pe micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin, lucrurile s-au rezolvat, iar ”câinii” și-au găsit un stadion pe care să evolueze cât timp Arena Națională va fi, din nou, închisă.

Înainte de meciul cu Farul Constanța, Andrei Nicolescu, administratorul special și acționarul clubului, s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de echipa lui Ovidiu Burcă în meciul cu FCU Craiova, pierdut cu 0-1.

Oficialul dinamovist a spus ce ar vrea să îmbunătățească ”roș-albii” înainte de meciul cu Farul Constanța.

Andrei Nicolescu: ”Cu Craiova am fost 'căței'!”

„Noi, sportiv, sincer nu suntem foarte bine. Eu mă așteptam cumva să nu fim 'căței'. Am fost un pic 'căței' la meciul ăsta cu Craiova. Am jucat fotbal când adversarul, cumva, ne-a lăsat. Am început să punem presiune pe ei după ce au simțit că au un avantaj.

Cred că suferim în ultimii 30 de metri, cred că se vede, nu trebuie să vă spun eu asta. Eu, unul, mi-aș dori un pic mai multă răutate, în sensul bun al cuvântului. La golul pe care l-a marcat Craiova, uitați-vă să vedeți trei contre la minge, din toate cele trei mingea rămâne la ei.

Ba chiar am senzația că unul dintre jucătorii noștri în contra respectivă încearcă să se protejeze. Mentalitatea asta trebuie schimbată, orice fază trebuie tratată cu o răutate în joc care să ne poată da posibilitatea să nu mai fim în situații limită”, a spus Nicolescu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Înainte de meciul cu Farul Constanța, Dinamo este pe locul 13 în Superligă, cu doar opt puncte după nouă meciuri și una dintre cele mai slabe defensive din campionat, cu 16 goluri primite.

Nici Farul nu este în cea mai bună formă. Are patru înfrângeri în ultimele cinci partide și a ajuns pe locul 11, cu nouă puncte.