Fatih Terim, un car de nervi! Andone a plecat din Turcia si a participat la meciul fostei echipe: fanii l-au aplaudat la scena deschisa

Florin Andone a reusit sa-i enerveze pe turci.

Andone, accidentat, a plecat in Spania in weekend pentru a asista la meciul fostei sale echipe Cordoba. Potrivit diariocordoba.com, Florin Andone a mers pe marginea terenului cu cateva minute inainte de startul meciului celor de la Cordoba cu Atletico Sanluqueno, in liga a treia spaniola, i-a salutat pe jucatori si pe membrii staff-ului in timp ce fanii spanioli ii scandau numele.

Gestul lui Andone l-a enervat la culme pe Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray. Terim ar fi preferat ca romanul sa ramana in Turcia si sa continue programul intens de recuperare. Andone s-a accidentat in urma cu doua saptamani, la meciul cu Gaziantep si va reveni abia in 2020.

Ramane de vazut daca dupa recuperare Andone va mai juca pentru Galatasaray sau va reveni la Brighton. Romanul este imprumutat de englezi in Turcia pana in iarna, iar turcii nu par dispusi sa activeze clauza de cumparare definitiva.