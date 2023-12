Legendara formație braziliană avea nevoie de o victorie în ultima etapă din campionat, pe teren propriu, cu Fortaleza, însă oaspeții s-au impus cu scorul de 2-1.

Golul victoriei a fost înscris în minutul 96, iar Santos a retrogradat pentru prima dată în istorie în liga secundă.

Santos, club legendar la care au strălucit Pele şi Neymar, va evolua pentru prima oară în liga secundă, în sezonul viitor, după ce s-a clasat pe locul 17 în urma eşecului suferit pe teren propriu în partida cu Fortaleza. Această contraperformanță are loc la mai puţin de un an de la decesul triplului campion mondial brazilian Edson Arantes do Nascimento "Pele", pe 29 decembrie 2022.

❗⚽️???????? - In Brazil, riots are occurring in the City of Santos following the relegation of the Santos FC football team to the second division of the National Championship.

Santos fans are burning cars and buses that drive around Vila Belmiro after the club's relegation. pic.twitter.com/hfPndgS4e0