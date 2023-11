Campionii mondiali s-au impus la limită, scor 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Nicolas Otamendi.

Brazilia a ajuns la trei înfrângeri consecutive, fiind pentru prima dată când pierde pe teren propriu, în toată istoria calificărilor din America de Sud.

În timpul partidei, cei doi jucători au avut un schimb de replici mai dur, deținătorul Balonului de Aur ajungând să-i dea o palmă peste ceafă.

Presa din Argentina a dezvăluit că Lionel Messi și-ar fi pierdut cumpătul atunci când brazilianul i-a numit lași.

???????? Rodrygo: "You coward."

???????? Messi: "We are the world champions; why are we the cowards? Look at your mouth."

???????? Rodrygo: "World champions, huh? We all know how you won it"

