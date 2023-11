Fanii lui AC Milan n-au mai rezistat! Mesaj clar pentru Pioli și compania după înfrângerea cu Unidese. Peluza Sud a ieșit la atac

După fluierulfinal al meciului, opt jucători „rossoneri” (Loftus-Cheek, Calabria, Romero, Thiaw, Florenzi, Adli, Pobega și Maignan) s-au apropiat de Peluza Sud, însă au fost întâmpinați de un cor de huiduieli și fluierături.

Suporterii au contestat echipa Milan pentru prima dată în acest sezon, exprimându-și nemulțumirea față de antrenorul Pioli, jocul previzibil și noile achiziții, în special Jovic, care a părut lipsit de formă și departe de nivelul scontat.

Mardi à 21h le PSG va défier l'AC Milan dans un climat de tension à San Siro. Luis Enrique aura déja en main la lettre de licenciement de Pioli et aura 2h pour y apposer sa signature. Le Milan va très mal avec ses 3 défaites, 1 nul, 2 buts marqués et 7 encaissés en 4 matchs. Soit… pic.twitter.com/HYwAmrhZbl — Soje2384 (@Soje2384) November 5, 2023

Statistica partidei a arătat că în 45 de minute Jovic reușise doar 14 pase reușite, doar Kabasele a reușit mai puține (9). Sârbul a comis greșeli în pasele simple și a fost huiduit de suporteri. A fost înlocuit la pauză, dar nici înlocuitorul său, Okafor, nu a avut un impact mai mare.

Pioli: „Fluierăturile suporterilor sunt corecte”

La finalul meciului AC Milan - Udinese, scor 0-1, antrenorul Stefano Pioli și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul suferit de echipa sa.

„S-a întâmplat că nu am jucat meciul pe care îl voiam sau pe care puteam să-l jucăm. Cu cât meciul a avansat, cu atât am pierdut claritate. În meciurile anterioare, chiar dacă nu am câștigat, am avut prestații bune, dar acum a fost prea puțină calitate și prea multă confuzie.

Alegerile mele de azi au fost dictate de absențele lui Pulisic și Chukwueze. Fluierăturile suporterilor sunt corecte, în special la adresa mea. Trebuie să facem mult mai bine, nivelul jocului nu poate fi așa cum a fost în această seară. Am tot ce îmi trebuie pentru a obține rezultate bune. Dacă nu vin rezultatele pozitive, înseamnă că trebuie să lucrez mai bine, responsabilitatea este a mea”, a spus Pioli, potrivit Gazzetta dello Sport.