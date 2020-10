Fabio Coentrao si-a gasit echipa! Cu cine a semnat fostul jucator de la Real Madrid

Chiar daca nu a mai jucat de 1 an si jumatate, portughezul a fost prezentat de noua echipa.

Fostul fundas stanga de la Real Madrid a semnat cu Rio Ave, potrivit AS. Ajuns la varsta de 32 de ani, el a jucat ultima data un meci oficial in mai 2019, tot pentru Rio Ave. In ultimul sezon jucat pentru clubul portughez, el a bifat 23 de apartii si a oferit 5 pase decisive.

Coentrao a fost cumparat de la Benfica in 2011 si a fost legitimat la Real Madrid pana in 2018. Portughezul are 58 de meciuri in La Liga pentru "Los Blancos".

El nu a reusit sa se impuna in fata lui Marcelo, iar Real Madrid l-a imprumutat de mai multe ori. In sezonul 2015-2016 a fost imprumutat la Monaco, iar in stagiunea 2017-2018 la Sporting Lisabona.

