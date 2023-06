Explicațiile lui Dan Petrescu pentru debutul oficial, cu înfrângere, la Jeonbuk Hyundai

Jeonbuk Hyundai a jucat în deplasare cu Gwangju, în etapa a 19-a din campionat și a pierdut, scor 2-0. În urma acestui rezultat, formația antrenată de Dan Petrescu a coborât pe locul șapte, departe de play-off.

Declarațiile lui Dan Petrescu după meciul din campionat



Tehnicianul român a vorbit despre confruntarea din campionat, explicând care au fost motivele înfrângerii.

"Ceea ce am pregătit nu a ieşit bine. Nu ne-am descurcat bine în prima repriza. Nu am avut nicio şansă şi nu am avut ocazii în ofensivă.

Am arătat puţin mai bine în repriza a doua, dar a fost dezamăgitor.

Nici măcar jucătorii care s-au întors după accidentari nu sunt într-o situație foarte bună din punct de vedere fizic. Este o combinație de factori care arată că avem probleme. Le voi da mai multe şanse jucătorilor care au evoluat mai puţin", a declarat românul, potrivit hakyung.com.