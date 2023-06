Debut de coșmar pentru Dan Petrescu la Jeonbuk! A pierdut categoric și a ieșit din zona de play-off 

Primul meci al lui Dan Petrescu la Jeonbuk, în deplasare, împotriva lui Gwangju, în runda cu numărul 19 a campionatului. Numai că, rezultatul nu a fost cel așteptat de antrenorul român. Echipa sa a pierdut cu 0-2, după ce în prima repriză era condusă cu 0-1.

Gwangju a dominat-o pe Jeonbuk la aproape toate capitolele, în afară de posesie și cornere.

Posesie: Gwangju 39% - Jeonbuk 61%

Șuturi: Gwangju 13 - Jeonbuk 6

Șuturi pe poartă: Gwangju 5 - Jeonbuk 3

Șuturi blocate: Gwangju 3 - Jeonbuk 1

Cornere: Gwangju 2 - Jeonbuk 3

În urma acestei înfrângeri, Jeonbuk a coborât pe locul 7 în Coreea de Sud, cu 27 de puncte acumulate în 19 meciuri.

Dan Petrescu: „Am ales clubul potrivit!”

La conferința de prezentare, Dan Petrescu a mărturisit că Jeonbuk este cel mai important club din Coreea și Asia și cel mai mare club pe care l-a antrenat în carieră.

„Este o onoare pentru mine să mă aflu la cel mai mare club din Coreea și Asia. Sunt extrem de încântat și fericit să fiu aici. Decizia am luat-o pentru că atunci când am antrenat în China, am jucat în Champions League împotriva lui Jeonbuk, iar în acea perioadă, echipa era foarte bună.

Când am venit în oraș am văzut facilități bune, am văzut fanii, totul. Am fost impresionat din ce am văzut și am visat într-o bună zi să fiu aici, să antrenez la un astfel de club. Am multă experiență ca antrenor însă cred că este cel mai mare club pe care l-am antrenat vreodată și că este o mare responsabilitate pentru mine, știu asta.

Sunt fericit și nerăbdător pentru această experiență și cred că am alesclubul potrivit, la momentul potrivit pentru mine”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.