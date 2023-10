City a pierdut cu 1-0 în fața celor de la Arsenal, după un gol marcat pe final de meci de Gabriel Martinelli, în minutul 86.

Presa din Anglia susține că după fluierul final al meciului Haaland și Walker au fost implicați într-o altercație cu unii dintre membrii staff-ului tehnic al gazdelor, în timp ce se îndreptau spre tunelul ce duce la vestiare.

Tension between the players as Arsenal beat Manchester City 1-0… ???? pic.twitter.com/1UaqiXObli