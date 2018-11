"Erau peste 10 RECHINI!" Un fotbalist este in stare critica dupa un incident socant

Baiatul de 17 ani are sanse mici sa-si mai revina.

Un fotbalist de doar 17 ani este in stare critica dupa ce a fost atacat de 10 rechini in nordul Australiei. Sean Whitcombe se afla alaturi de un prieten la 30 de kilometri de coasta din Nhulunbuy cand a fost atacat de 10 rechini. A suferit rani grave la bratul stang si piciorul drept, fiind transportat cu elicopterul in Darwin pentru operatie.

Joseph Smith, prietenul lui Sean, i-a sarit imediat in ajutor: "Mi-am rupt tricoul si sapca si am inceput sa folosesc orice pentru a-i acorda primul ajutor si pentru oprirea sangerarii" a povestit acesta. Sean a fost operat si peste 48 de ore vor fi analizate ranile pentru a se lua o decizie in privinta tratamentului.

"Vor mai fi operatii, va fi acoperit tesutul si este posibil sa fie reparat nervul" a declarat chirurgul Mahiban Thomas. Din fericire, mainile lui Sean au fost salvate insa exista incertitudine daca Sean isi va recapata functionalitatea membrelor. Sean juca fotbal la echipa de Under 18 a Southern Districts in competitia NTFL.