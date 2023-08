"Erau oferte uluitoare". Motivul pentru care Angel Di Maria a ales Benfica în defavoarea campionatului saudit

Argentinianul (35 de ani), care a evoluat pe parcursul carierei sale la Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain şi Juventus Torino, a fost dorit în Arabia Saudită, dar a preferat să revină la Benfica, unde a mai jucat între 2007 şi 2010.

"Buna ziua tuturor. Mai întâi vreau să vă mulţumesc pentru că sunteţi aici. Ştiu că în Portugalia nu este o obişnuinţă pentru a face astfel de lucruri. Iar astăzi, voi sunteţi toţi aici pentru mine. Sentimentele mele sunt unice, inegalabile. Să mă întorc acasă, pentru că mă simt ca acasă aici, este un sentiment unic", a declarat jucătorul în ziua sosirii la Lisabona.

De ce a refuzat Angel Di Maria propunerile din Arabia Saudită

Într-un interviu acordat pentru presa din Italia, campionul mondial a vorbit despre perioada petrecută la Juventus, dar și despre ofertele pe care le-a avut în această vară.

"A fost un an dificil pentru club (n.r. în sezonul trecut, pentru Juventus). Nu am înțeles niciodată ce s-a întâmplat în acel sezon. Am încercat să înțeleg și să îmi fac treaba, atunci când am avut ocazia să joc, dar nu am jucat prea mult, iar acest lucru m-a afectat.

Am avut mai multe întâlniri cu oficialii lui Juve, am discutat și cu antrenorul. Totuși, uneori realizezi cât de puțin înseamnă cuvintele.

Am avut multe oferte din Arabia Saudită. Erau oferte uluitoare. Totuși, am ales cu inima și am revenit la Benfica", a spus Angel Di Maria pentru DSports Radio.