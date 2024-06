Endrick a înscris în ultimul meci al Braziliei și a intrat direct în istorie! Doar Pele îl surclasează

Cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Endrick, care are 18 ani neîmpliniți, a bifat deja cinci apariții pentru naționala Braziliei.

La 17 ani, trei luni și 27 de zile a fost pentru prima dată convocat, iar de atunci a reușit să-și treacă pe tabela de marcaj deja trei goluri!

Brazilianul a înscris cu Anglia (1-0, martie 2024), cu Spania (3-3, martie 2024) și cu Mexic (3-2, iunie 2024) și a devenit al doilea cel mai tânăr marcator al primei reprezentative care a atins borna de trei goluri. Doar regretatul Pele îl surclasează, scrie jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Endrick Felipe Moreira de Sousa a jucat 82 de meciuri pentru Palmeiras în campionatul Braziliei, unde și-a trecut în CV 21 de goluri. Pe deaspura, atacantul a oferit și patru pase decisive colegilor săi, în peste 4500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

