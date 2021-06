Emotii pentru argentinieni inaintea meciului cu Paraguay! Lionel Messi, sanse mici sa joace. Ce s-a intamplat

Lionel Messi ar putea sa nu joace impotriva nationalei din Paraguay, la Copa America.

Potrivit informatiilor aparute in presa din Brazilia, acolo unde se disputa turneul final, nu ar fi vorba despre o accidentare, ci despre faptul ca Lionel Scaloni, selectionerul "pumelor", ar dori sa-l odihneasca pe starul argentinian la meciul cu Paraguay.

Locul lui Messi in atacul Barcelonei ar putea fi luat de Sergio Aguero, care a semnat in aceasta vara cu Barcelona si va face echipa cu Messi in atacul catalanilor in sezonul viitor.

Argentina ocupa primul loc in Grupa A, la Copa America, cu patru puncte, dupa ce a incheiat la egalitate cu Chile, scor 1-1, si s-a impus in fata nationalei din Uruguay, scor 1-0.

ECHIPA PROBABILA - ARGENTINA

Clasament Grupa A - Copa America

1. Argentina - 2 meciuri, 4 puncte

2. Chile - 2 meciuri, 4 puncte

3. Paraguay - 1 meci, 3 puncte

4. Uruguay - 1 meci, 0 puncte

5. Bolivia - 2 meciuri, 0 puncte