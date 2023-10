Echipa pe care președintele UEFA o vrea neapărat la EURO 2024: "Ar fi un dezastru dacă nu se califică"

Slovenul aflat în fruntea forului european din 2016 spune că ar fi un dezastru dacă Italia nu s-ar califica la EURO 2024. Squadra Azzurra este campioana europeană en-titre, însă are parte de o grupă dificilă în preliminarii.

Aleksander Ceferin: "Ar fi un dezastru dacă Italia nu se califică la EURO 2024"

"Italia trebuie să se califice la EURO 2024. Dacă nu, ar fi un dezastru. Italia este mult prea importantă. Cred că va reuși să câștige contra Ucrainei", a spus Ceferin, citat de Gazzetta dello Sport.

Italia ocupă în prezent locul 3 în grupa C din preliminarii, cu 10 puncte, la șase lungimi în spatele liderului Anglia și la trei sub Ucraina, care are un meci în plus.

În noiembrie, Italia va juca acasă împotriva Macedoniei de Nord și în deplasare, contra Ucrainei. Ultimul joc ar putea fi decisiv în vederea calificării.

Ultima oară când Italia nu s-a calificat la un Campionat European s-a întâmplat în 1992. În schimb, Squadra Azzurra nu a participat la ultimele două ediții de Cupă Mondială, în 2018 și 2022.

Întrebat și despre scandalul pariurilor ilegale din Italia, unde sunt implicați mai mulți fotbaliști importanți, Ceferin a răspuns scurt: "Fotbaliștii trebuie să reprezinte un model în privința comportamentului. Unii sunt. Alții, din nefericire, nu".

Clasamentul în grupa C din preliminariile EURO 2024

1. Anglia - 16p (6 meciuri)

2. Ucraina - 13p (7 meciuri)

3. Italia - 10p (6 meciuri)

4. Macedonia de Nord - 7p (6 meciuri)

5. Malta - 0p (7 meciuri)

Programul Italiei