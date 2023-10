Decizie surprinzătoare luată de Newcastle în cazul lui Sandro Tonali după scandalul pariurilor

Sandro Tonali este bun de joc pentru Newcastle United, care va juca sâmbătă în Premier League cu Crystal Palace, deşi este investigat pentru pariuri ilegale, a anunţat vineri antrenorul Eddie Howe, citat de Reuters.

Newcastle a anunţat miercuri că parchetul italian şi Federaţia italiană de fotbal (FIGC) au confirmat că Tonali este anchetat în legătură cu activităţi ilegale de pariuri. Tonali nu a comentat încă aceste acuzaţii.

''S-a antrenat de două ori în această săptămână cu noi şi este disponibil pentru selecţie'', a declarat Howe reporterilor. ''Aşa cum fac cu toţi jucătorii, le analizez performanţa la antrenament, cum arată, cum se simt. Sandro s-a antrenat bine cu noi. A avut câteva săptămâni foarte, foarte dificile. A avut de-a face cu multe şi din câte văd, se descurcă foarte bine şi face faţă emoţiilor incredibil de puternic, dar dedesubt sunt sigur că se întâmplă multe'', a mai spus tehnicianul.

Howe a arătat empatie pentru italian şi a reamintit că este un jucător tânăr şi are anumite slăbiciuni: ''Este foarte uşor pentru oameni să uite cât de tânăr este şi schimbările pe care le-a avut în viaţa lui venind din Italia în Anglia. Este destul de greu de rezolvat şi acum are această situaţie. Toţi suntem vulnerabili, avem puncte slabe, lucruri care se întâmplă în viaţa noastră şi care pot fi dificile, aşa că principalul lucru este să le identificăm, să sprijinim jucătorul aşa cum facem întotdeauna, să încercăm să-l ajutăm să ajungă la cel mai bun nivel pe teren''.

Newcastle poate conta din nou pe brazilianul Joelinton în meciul cu Crystal Palace, după ce a ratat ultimele două jocuri, în timp ce Alexander Isak rămâne incert. Sven Botman, care a ratat ultimele trei meciuri, din cauza unei accidentări la genunchi, este de asemenea în refacere.

Newcastle este pe locul opt în clasament, la şapte puncte în spatele liderului Tottenham Hotspur, în timp ce Crystal Palace este la un punct în spatele echipei lui Howe.

