Damian Gruber o susține pe FC Südtirol, echipa din nordul Italiei care în acest sezon evoluează în premieră în Serie B. Mai mult, gruparea din orașul Bolzano se bate la promovarea în prima ligă italiană.

În ultima etapă, Südtirol a jucat la Benevento, în sudul țării, la 850 de kilometri de casă. Gruber a fost singurul fan al echipei din Bolzano care a făcut deplasarea, iar pentru asta a fost nevoit să-și ia două zile de concediu.

Damian Gruber a călătorit cu două mașini și un avion ca să-și vadă echipa favorită

Gruber a fost surprins singur în sectorul rezervat oaspeților, cu un fular al echipei favorite la gât. Ca să ajungă la meci, suporterul din Bolzano a folosit două mașini și un avion. „Am mers de la Bolzano la Bergamo cu mașina. Apoi am luat avionul până la Napoli, de unde am ajuns la Benevento cu o mașină închiriată”, a povestit el.

Südtirol s-a impus cu 2-0 la Benevento, iar fotbaliștii din nordul Italiei au sărbătorit succesul alături de Damian. Fundașul Andrea Masiello i-a făcut cadou tricoul său, Giovanni Zaro i-a dăruit pantalonii, iar fanii lui Benevento i-au dedicat un banner: „Cinste celor care fac atâția kilometri”.

„Merg la meciuri din sezonul 2009/ 2010, când am promovat în Serie C. Sunt fericit că am învins, dar la final pentru mine contează mai mult experiența. Îmi place să văd orașe noi, stadioane, fani”, a spus Gruber, după meci, într-un interviu pentru Sportitalia.

„Am mers singur la Benevento, pentru că nimeni nu a vrut să-și ia liber de la serviciu două zile. Dar mie nimic nu îmi poate opri pasiunea”, a mai zis susținătorul celor de la Südtirol. În această stagiune, Gruber a ratat doar o deplasare, la Reggio Calabria, „din motive logistice și financiare”.

Südtirol, un model în Italia: performanță cu bani puțini

FC Südtirol strânge în jur de 4.000 de spectatori la partidele de acasă, dar în deplasare aduce foarte puțini suporteri, din cauza poziționării orașului Bolzano, în provincia alpină South Tyrol.

Gruparea alb roșie, cea mai nordică din fotbalul italian, ocupă momentan locul al patrulea în Serie B, cu 44 de puncte. Este la trei lungimi de locul al doilea, Genoa, care promovează direct în Serie A. Performanța este remarcabilă, mai ales în condițiile în care niciun jucător al formației nu câștigă mai mult de 100.000 de euro pe an.

FC Südtirol este condusă de 200 de acționari care contribuie în mod egal la finanțele clubului. Formația din Bolzano dispune de un centru de pregătire de ultimă generație, aflat în orășelul Eppan și deschis în 2018. Pe termen lung, clubul își propune să formeze fotbaliști pe care să-i vândă pe bani importanți echipelor puternice din Italia.

Legenda clubului este Hannes Fink, actualul director sportiv, născut și crescut în Bolzano. Fink a jucat în carieră doar la Südtirol, între 2007 și 2022. S-a retras anul trecut, imediat după ce echipa a promovat în Serie B.