Legendarul fotbalist a fost diagnosticat în 2021 cu cancer la colon, iar după un an a pierdut lupta cu viața și a lăsat în spate o carieră formidabilă, fiind singurul jucător care a reușit să adjudece Cupa Mondială de trei ori.

Doi foști internaționali englezi, elogii aduse regretatului Pele: „L-am întâlnit pe Old Trafford / A fost primul superstar global al fotbalului”

Gary Neville și Jamie Carragher au evoluat amândoi pentru o singură echipă întreaga carieră. Primul, la Manchester United, iar al doilea, la rivala din orașul vecin, Liverpool.

Cele două superstaruri ale primului eșalon din Anglia, Premier League, au vorbit în urma decesului lui Pele pentru publicația Sky Sports, evidențiind cât de măreț a fost legendarul jucător brazilian în fotbal.

Neville: L-am întâlnit pe Old Trafford, când a venit să se uite la un meci. Ce m-a blocat la el a fost zâmbetul său și noaptea trecută ați văzut câți oameni l-au întâlnit. Faptul că a călătorit atât de mult în lume, s-a uitat la fotbal, a întâlnit oameni, a fost uit ambasador incredibil pentru sport. Când te gândești la ce a făcut în fotbal, este cel mai mare nume din fotbal și cineva de care am fost mândri că l-am putut întâlni.

Carragher: L-am dus pe fiul meu să se uite la finala Cupei Mondiale din 2014 din Brazilia și am fost norocoși să-l întâlnit pe acest om grozav. Vorbim mult despre cine este cel mai bun jucător all-time și te gândești doar la Lionel Messi și Cristiano Ronaldo acum. În trecut, era vorba de Johan Cruyff, Pele și Diego Maradona. Am crescut cu oameni spunându-ne că Pele este cel mai bun jucător all-time. Am simțit că el a fost primul superstar global al fotbalului.

Cariera fabuloasă a singurului fotbalist cu trei Cupe Mondiale

Pele și-a început cariera la echipa de juniori a lui Santos și acolo a crescut, scriind istoria fotbalului în tricoul grupării braziliene din 1956 până în 1975, când s-a transferat la NY Cosmos, de unde s-a și retras, doi ani mai târziu.

În ciuda faptului că nu a jucat niciodată în Europa, Pele este considerat ca fiind unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Cel mai prolific marcator al naționalei Braziliei și al lui Santos a impresionat prin „grația” pe care o arăta pe teren și mișcările fascinante.

Pele a dus naționala Braziliei pe cele mai înalte culmi, fiind și singurul fotbalist din lume care a reușit să câștige trei Campionate Mondiale, în 1958, 1962 și 1970.