Dinamo Kiev a jucat două meciuri amicale cu Olympique Lyon! Cum s-au încheiat 

Olympique Lyon şi Dinamo Kiev au programat pentru marţi două meciuri amicale, la Bourgoin. În primul meci al zilei, gruparea ucraineană condusă de Mircea Lucescu, s-a impus cu 3-1.

Antrenorul lui OL, Peter Bosz, a încercat o formulă de echipă cu mulţi tineri, apelând la serviciile a doar câtorva jucători consacraţi.

Golurile partidei au fost înscrise de Antyukh, Supryaha şi Voloshin pentru Dinamo Kiev, respectiv El Arouch pentru Olympique Lyon, scrie news.ro.

În al doilea meci, Dinamo Kiev nu a mai reușit să înscrie, însă gruparea franceză a marcat de trei ori, prin Lukeba, Bouye și Lega în minutele 53, 74, respectiv 77.

