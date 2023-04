UPDATE: A greșit și la golul lui Haaland. S-a dezechilibrat și l-a lăsat pe norvegian singur cu Sommer.



ERLING HAALAND HAS 12 CHAMPIONS LEAGUE GOALS THIS SEASON!!!!!!

Bayern Munchen a primit vizita lui Manchester City în returul din sferturile UEFA Champions League. În partida din tur, elevii lui Pep Guardiola (52 ani) s-au impus cu un categoric 3-0, grație golurilor înscrise de Rodri (26 ani), Bernardo Silva (28 ani) și Erling Haaland (22 ani), în minutele 27, 70 și 76.

Dacă la primul gol, închizătorul spaniol a avut o execuție formidabilă din afara careului, la celelalte două reușite „cetățenii” au fost ajutați de Dayot Upamecano (24 ani). Fundașul central a comis două greșeli majore care i-au permis lui Manchester City să ia un avantaj considerabil.

Upamecano și-a continua ezitările și la jocul din retur. În minutul 18 l-a faultat pe Erling Haaland din postura de ultim apărător, iar Clement Turpin (40 ani) i-a arătat direct cartonașul roșu. Norocul stoperului francez a fost că vârful norvegian era în poziție de offside când a scăpat spre poarta lui Bayern, așa că eliminarea s-a anulat.

