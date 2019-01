DEZASTRU pentru un fotbalist de milioane! A busit o femeie gravida care mergea spre spital, apoi a incercat sa mituiasca politistii

Noul star al fotbalului din Argentina are probleme serioase.

Alan Franco, jucatorul in varsta de 22 de ani de la Independiente, a facut accident de masina ieri dimineata, cand se intorcea de la o petrecere. El a intrat in masina unei femei gravide, care se indrepta catre spital ca sa nasca. Mai mult, fotbalistul a ajuns in arest, dupa ce a incercat sa le dea mita politistilor pentru a-l lasa sa plece.

Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere si este proba principala a autoritatilor din Buenos Aires. In imagini se vede cum Jeep-ul condus de Alan se izbeste de un Chevrolet Corsa intr-o intersectie.

Tanara Camila Carrera de 20 de ani se indrepta catre spital cu dureri mari, iar la volan se afla partenerul ei, Ivan Luna. Femeia a fost internata cu o coasta rupta, dar cu sarcina in siguranta.

Politsitii au gasit o lada de bere in masina fotbalistului care a debutat la nationala Argentinei in luna septembrie a anului trecut. Mai mult, un martor a vazut cutii de bere cum cad din masina dupa accident. "Franco s-a purtat ca un prost, iar oamenii au vrut sa-l liniseze. Am chemat politia pentru ca totul sa se termine", a povestit mama victimei.

Independiente a publicat un comunicat de presa pe tema acestui incident, iar jucatorul urmeaza sa fie sanctionat de catre club.

Cota lui Franco este la 7.5 milioane de euro in acest moment pe transfermarkt.de.