Atacantul echipei Tottenham, Richarlison, a declarat că va solicita ajutor psihologic la întoarcerea sa în Anglia. El a fost văzut în lacrimi când a fost înlocuit în timpul victoriei Braziliei scor 5-1 împotriva Boliviei, vinerea trecută.

Jucătorul de 26 de ani, care a marcat doar patru goluri în 40 de apariţii pentru Spurs, a declarat pentru ziarul brazilian O Globo că a trecut printr-o "perioadă turbulentă în afara terenului" în ultimele cinci luni, dar că furtuna a trecut, transmite News.ro.

"Acum totul este bine acasă. Oamenii care aveau ochi doar pentru banii mei s-au îndepărtat de mine", a explicat el. "Acum, lucrurile vor începe să se aşeze şi sunt sigur că voi reuşi să mă descurc bine la Tottenham şi să pun din nou lucrurile în mişcare. O să mă întorc în Anglia şi o să caut ajutor psihologic", a subliniat el.

Tottenham, sub conducerea noului manager Ange Postecoglou, se află pe locul doi în Premier League. Luna trecută, australianul i-a acordat sprijin lui Richarlison pentru a-l ajuta pe acesta să marcheze mai mult.

Richarlison was in tears on the bench for Brazil after missing a huge chance against Bolivia before being substituted ????❌

Despite winning the game 5-1, his emotions clearly got the better of him as his frustrating form in front of goal continues ???? pic.twitter.com/re7zhgxAwQ