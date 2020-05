De nerecunoscut! Cum arata acum blonda care a intrat goala pe teren in finala Ligii Campionilor! Aparitie SOC a lui Kinsey Wolanski

Kinsey Wolanski (23 de ani) a reprezentat una dintre ”senzatiile” anului 2019 in sport, tanara reusind sa patrunda dezbracata pe gazon in meciul care a stabilit ultima castigatoare a Ligii Campionilor (Liverpool - Tottenham 2-0).

Peste noapte, senzuala americanca s-a trezit cu un plus de 3 milioane de fani pe Instagram, iar afacerea online a iubitului (Vitaly Uncensored) a ”inflorit” cu cateva milioane de euro. Kinsey a incercat sa repete figura la finala Copei America, dar a a fost reperata la timp de stewarzi si dusa in arestul politiei.

Acum, in contextul pandemiei cu coronavirus, Wolanski s-a mai linistit si nu mai e, cel putin deocamdata, un pericol la adresa marilor competitii sportive.

De altfel, in una din ultimele postari pe Instagram, frumoasa blonda ne-a aratat o infatisare cu totul diferita. Mai exact, Kinsey s-a conformat avertismentelor medicale si umbla cu masca prin luxosul cartier Beverly Hills din Los Angeles. ”Ce e viața! Am asteptat destul de mult pana cand m-au gasit paparazzi la centrul comercial”, a glumit Kinsey.

Totusi, chiar daca nu-si poate arata in intregime fata, Wolanski n-a uitat sa-si expuna sanii proeminenti cu ajutorul unui decolteu generos, asta in timp ce blugi taiati provocator in dreptul posteriorului au menirea sa ne aduca aminte cu cine avem de-a face.