Dayro Moreno, fostul atacant al lui FCSB care va împlini 38 de ani în luna septembrie, a făcut un sezon precedent foarte bun la Once Caldas, cu 9 goluri în 21 de apariții, și a început în forță și noul campionat, înscriind și în ultima etapă din Columbia, în 4-0 cu Deportivo Cali, a doua reușită a sezonului pentru el în cele trei runde disputate (VIDEO AICI).

Unul dintre cei mai prolifici atacanți columbieni din istorie

Considerat o legendă la Once Caldas, atacantul speră să doboare cele două recorduri mondiale pe care le urmărește de ceva timp.

El vrea să devină atât cel mai bun marcator din istoria modernă a campionatului Columbiei (este la 16 de goluri distanță de recordul lui Sergio Galvan Rey, fostul atacant argentinian al aceleiași Once Caldas: 208 vs 224), cât și cel mai bun marcator columbian din lume (se află acum la 29 de reușite distanță de performanța legendarului Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos: 317 vs 346)!

Dayro Moreno, cel mai scump străin transferat de FCSB

La FCSB, unde a jucat între 2008 și 2010, Dayro Moreno a marcat de 13 ori în 55 de apariții.

Columbianul rămâne cel mai scump străin transferat vreodată de Gigi Becali la FCSB: 1,75 milioane de euro le-a plătit în 2008 Becali celor de la Once Caldas pentru Dayro.

Foto: Once Caldas