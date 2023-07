Sud-africanii aruncă bomba la FCSB! ”Care este vârsta lui Siyabonga Ngezana? Nimeni nu crede asta”

”Care este vârsta lui Siyabonga Ngezana? Fostul star al lui Kaizer Chiefs a șocat Africa de Sud”, titrează cei de la PKB News, care explică în interiorul articolului:

”Publicul a rămas uimit când a aflat câți ani are fotbalistul, mai ales că a devenit un jucător de succes de la o vârstă fragedă.

Oamenii din Africa de Sud sunt curioși să afle vârsta lui Siyabonga Ngezana, după ce acesta s-a transferat la giganții României, FCSB.

El are 26 de ani, fiind născut pe 15 iulie 1997 în Sebokeng, dar nimeni (n.r. - din Africa de Sud) nu crede că Siyabonga Ngezana are sub 30 de ani.



Arată în formă datorită musculaturii, iar FCSB a plătit pentru el o sumă mare de bani (n.r. - 600.000 de euro)”, a scris publicația citată, care are sediul în India, dar acoperă frecvent subiecte din Africa de Sud.

Siyabonga Ngezana la FCSB

Stoperul sud-african transferat de la Kaizer Chiefs a fost trecut de FCSB pe lista UEFA, însă nu a prins nici măcar banca de rezerve la Sofia, în 1-0 cu ȚSKA 1948 din preliminariile Conference League.

În primele două etape de campionat, Ngezana nu a făcut parte din lot la meciul cu FC U Craiova (3-1), iar la derby-ul cu Dinamo (2-1) a fost rezervă neutilizată.

Ngezana a semnat cu vicecampioana României un contract pe patru sezoane.