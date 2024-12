Cu două runde rămase de disputat în faza principală, PAOK ocupă locul 22, cu 7 puncte. Echipa din Salonic va înfrunta luna viitoare Slavia Praga (acasă, 23 ianuarie) și Real Sociedad (deplasare, 30 ianuarie).

Răzvan Lucescu speră la play-off-ul din Europa League



PAOK a obținut un singur punct în primele patru runde din Europa League și a pierdut inclusiv contra lui FCSB (0-1), însă formația pregătită de Răzvan Lucescu și-a revenit pe finalul anului, când a învins RFS (2-0) și Ferencvaros (5-0).



"Am revenit în Europa League și suntem în zona de calificare pentru play-off. Fiecare meci este important. Îl luăm așa cum este pe cel care vine", a spus Răzvan Lucescu, luni, la revenirea în România.



Întrebat cum ar reacționa dacă ar da din nou peste FCSB, în fazele eliminatorii din Europa League, fostul selecționer a răspuns: "Deocamdată să ne calificăm și noi, și ceilalți. Vom vedea. Până la meciurile din Europa avem meciuri în campionat și în Cupa Greciei. Meciurile trebuie să le luăm unul după celălalt și gândite așa cum trebuie".

Răzvan Lucescu, la final de 2024: "S-a încheiat un an excelent, poate unul dintre cei mai buni din cariera mea"

PAOK se află pe locul secund în Grecia, cu 33 de puncte în primele 16 etape, la doar o lungime în spatele liderului Olympiacos.

Echipa lui Răzvan Lucescu este implicată în continuare și în Cupa Greciei. În faza sferturilor de finală, PAOK va înfrunta AEK Atena (returul pe 9 ianuarie, după 0-1 în tur).



"S-a încheiat un an excelent, poate unul dintre cei mai buni din cariera mea. Toată luna asta a fost excelentă. Am avut o perioadă grea în vară, cu schimbări multe, cu o reconstrucție totală a echipei. Am traversat o perioadă de început mai complicată, dar satisfacția mea mare este că am avut o putere extraordinară de revenire. Suntem din nou foarte bine plasați în toate competițiile pentru a merge mai departe.



Lupta la titlu este aprigă. Când ai un campionat în care sunt implicate 4-5 echipe în lupta pentru primul loc sau cupele europene, dar și cu o astfel de rivalitate, e dificil. E un campionat complicat, foarte dificil. Uitați-vă și la echipele mici din zona retrogradării, care au forța de a lua punctele de la echipele mari.



E o poveste lungă. Așa este istoria campionatului Greciei. PAOK este echipă din Salonic, iar echipele din Atena sunt întotdeauna protejate. În PAOK s-a dat întotdeauna și sunt nedreptăți foarte mari, arbitraje ostile, campionate pierdute incredibil la masa verde. Și se continuă cu asta, dar forța noastră este de a ne lupta", a mai spus Răzvan Lucescu.

În 2024, Răzvan Lucescu a cucerit titlul în Grecia cu PAOK Salonic și a ajuns până în sferturile de finală din Conference League.