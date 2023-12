Luis Suarez (36 de ani) şi-a luat rămas bun de la fanii echipei Gremio Porto Alegre marcând singurul gol al meciului cu Vasco da Gama, scor 1-0, duminică, în penultima etapă a campionatului.

La finalul meciului, el a fost sărbătorit de spectatori şi de club, care i-au oferit o plachetă în onoarea sa şi un tricou special.

Suarez a primit apoi un cadou şi mai neaşteptat din partea antrenorului său la conferinţa de presă.

Renato Portaluppi, mai cunoscut sub numele de Renato Gaucho, i-a oferit lui Suarez un DVD cu cele mai importante momente din cariera sa de jucător şi antrenor.

De la transferul lui Suarez la începutul acestui an, golurile fostului atacant internaţional brazilian din anii '80 şi '90 au fost ţinta glumelor între cei doi.

"Mi-a plăcut să-l văd jucând în Europa, mi-a plăcut să-l văd jucând aici, la Gremio, şi mi-a plăcut să-i fiu antrenor.

Aşa cum am spus, ești al patrulea cel mai bun marcator din lume, nu trebuie să spun prea multe.

Aşa că, în timp ce eşti în vacanţă, în ziua ta liberă, dacă ai puţin timp, poţi să te uiţi la DVD-ul meu, bine?", i-a transmis antrenorul lui Suarez, conform news.ro.

Acest lucru l-a amuzat pe fostul jucător al echipelor Liverpool sau Barcelona, care s-a pozat cu preţiosul montaj video şi i-a invitat pe tinerii clubului să se inspire din el.

În 52 de meciuri pentru Gremio Porto Alegre, Suarez a marcat de 24 de ori şi a oferit 17 pase de gol.

El joacă ultimul său meci miercuri, la Fluminense, cu obiectivul de a menţine Gremio pe locul 4, echivalent cu calificarea directă în faza grupelor din Copa Libertadores.

Internaţionalul uruguayan este aşteptat apoi să semneze cu Inter Miami, unde se va reîntâlni cu bunul său prieten Lionel Messi.

Não dá com o Renato! ???????????? Em sua despedida do Grêmio, Suárez levou um presentinho do treinador... pic.twitter.com/zaRWWXEkV6