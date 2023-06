„Mino, am reușit! Călătoria s-a încheiat!” Zlatan, mesaj emoționant după retragere și o poză cât pentru toată cariera 

Suedezul s-a despărțit de fanii lui AC Milan în lacrimi și deși părea că urmează să plece doar de la echipă, a anunțat că își încheie cariera. La zece zile de la anunțul că se retrage, Zlatan a postat o poză extrem de emoționantă, cu picioarele sale, după 24 de ani petrecuți în fotbalul profesionist.

Poza a fost însoțită de un mesaj la fel de emoționant, în care Ibrahimovic și-a descris parcursul, având câte un cuvânt reprezentativ pentru fiecare oraș în care a evoluat.

Zlatan Ibrahimovic, mesaj superb după retragerea din fotbal

În încheierea mesajului său, Zlatan i-a transmis câteva cuvinte și fostului său agent, cel care i-a fost alături pe tot parcursul carierei, Mino Raiola, care s-a stins din viață pe 30 aprilie 2022.

„A început cu un vis. Un vis care a transformat imposibilul în posibil.

M-am născut în Malmo. Am crescut în Amsterdam. Am devenit mai înțelept în Torino. Am devenit un leu în Barcelona. Am fost crescut în Milano și am avut parte de perspective noi în Paris. Am câștigat rezistență în Manchester și m-am distrat puțin în Los Angeles. În final am găsit pacea în noua mea casă în Milano.

Sunt creat de voi. Și moștenirea pe care sper să o las în urmă o reprezintă noii Zlatani creați de mine. Toți aceia care au o inimă de leu. Toți aceia care au o flacără arzătoare în ochi. Toți aceia care înțeleg cu adevărat că imposibilul este nimic.

Mulțumesc pentru tot.

Mino, am reușit! Călătoria s-a încheiat. A fost o călătorie incredibilă. Îmi lipsești!”, a scris Zlatan, alături de numele echipelor pentru care a evoluat în carieră.

93 de goluri a marcat Ibrahimovic în cele 163 de meciuri jucate la AC Milan.

A început să joace fotbal la nivel de seniori în 1999, acasă, la Malmo. A trecut pe la marile rivale din Italia, Milan, Inter și Juventus. A jucat la Barcelona lui Pep Guardiola și a devenit idol la Paris.

În cariera sa a marcat 493 de goluri și a dat 201 pase decisive în 819 de partide, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În 2009, Barcelona, atunci câștigătoare de Liga Campionilor, plătea 69,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe Zlatan de la Inter.

Trofeele din CV-ul lui Zlatan Ibrahimovic:

Ajax: două titluri, o Cupă și o Supercupă

Juventus: două titluri (retrase din cauza scandalului Calciopoli)

Inter Milano: trei titluri, două Supercupe

AC Milan: un titlu și o Supercupă

Barcelona: un titlu, două Supercupe, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al Cluburilor

PSG: Patru titluri, două Cupe și trei Cupe ale Ligii

Manchester United: Supercupa Angliei și Europa League.