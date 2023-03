Pe lângă goluri, Ronaldo a văzut și un cartonaș galben în partida disputată în Luxemburg. În minutul 57, portughezul a luat o acțiune pe cont propriu, s-a apropiat de careu, iar apoi s-a prăbușit, acuzând un fault comis de Maxime Chanot.

Totuși, decizia lui Radu Petrescu a fost galben pentru simulare, nu lovitură liberă pentru lusitani. Ronaldo a părut surprins de hotărârea lui Radu Petrescu. Atacatul a mers la arbitru, a râs ironic, iar ulterior a părăsit zona.

"Ronaldo a trecut de Maxime Chanot cu o pasă printre picioare, însă imediat după s-a prăbușit, realizând că și-a prelungit mingea prea mult. Literalmente s-a aruncat singur pe gazon, simulând un contact cu Chanot care nu a existat.

Arbitrul român Petrescu nu a putut face nimic altceva decât să-i arate cartonaș galben pentru simulare lui Ronaldo, care, în cel mai bun caz, ar fi obținut o lovitură liberă de la marginea careului, având în vedere că totul s-a întâmplat evident în afara suprafeței de pedeapsă.

Imediat după sancțiunea primită, Cristiano Ronaldo a început să râdă de parcă ar fi vrut să ironizeze decizia arbitrului, care, de fapt, a fost impecabilă", au scris italienii de la Corriere dello Sport despre momentul cu CR7 și Radu Petrescu în prim-plan, titrând "Ronaldo simulează rușinos, apoi râde".

"Cristiano Ronaldo și-a depus candidatura pentru simularea anului 2023. Arbitrul se aștepta clar la asta", au scris și cei de la Optus Sport.

I will never understand Ronaldo

How can you dive like this while being an all time great... pic.twitter.com/4Q0hvzb73w