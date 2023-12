Cristiano Ronaldo și efectul fluturelui. Gestul nervos al lui CR7 a salvat viața unui copil bolnav

Totul a început pe 31 martie 2021, când Serbia a primit vizita Portugaliei în preliminariile CM 2022 din Qatar. Meciul s-aterminat la egalitate, scor 2-2, după o gafă uriașă a arbitrilor. Gafă care l-a scos din minți pe Ronaldo.

La ultima fază a partidei, Cristiano Ronaldo a reușit să trimită mingea în poartă pentru 3-2. Balonul a depășit linia porții, după care a fost degajat de adversari. Deși a fost un gol clar, niciun arbitru nu a observat acest lucru. Centralul Danny Makkelie a lăsat jocul să curgă, după care a fluierat finalul partidei.

Cristiano Ronaldo a turbat de furie. Acesta s-a certat teribil cu Danny Makkelie și asistenții acestuia. Înainte de a părăsi terenul, CR7 a aruncat pe jos banderola de căpitan a Portugaliei. Aici începe efectul fluturelui.

Pompierul Djordje Vukicevic se afla pe marginea terenului din Belgrad a observat gestul lui Ronaldo. Inspirat, acesta a luat banderola de pe jos și a plecat acasă cu ea.

Djordje Vukicevic é o nome do bombeiro que recolheu a braçadeira que Ronaldo deixou no relvado no final do Sérvia-Portugal e que foi leiloada por 64k para ajudar 1 bebé de 6 meses que sofre de atrofia muscular espinhal. pic.twitter.com/UAPFF1OmjC