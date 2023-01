Lionel Messi a deschis scorul după doar trei minute în partida de gală de la Riad, iar Cristiano Ronaldo a dat replica jumătate de oră mai târziu, când a adus egalarea pentru selecționata formată din jucători de la Al Nassr și Al Hilal.

În minutul 32, la o lovitură liberă a gazdelor, Cristiano Ronaldo a sărit la cap pentru a trimite către poartă, însă a fost lovit cu cotul de portarul lui PSG, Keylor Navas, care a încercat să boxeze.

Cei doi jucători, foști colegi la Real Madrid, s-au prăbușit pe gazon, iar arbitrul a considerat că Ronaldo a fost faultat, motiv pentru care a dictat lovitură de la 11 metri.

După ce a primit îngrijiri medicale și s-a ales cu o vânătaie serioasă în zona feței, Cristiano Ronaldo a luat mingea și a mers la punctul cu var. Portughezul a transformat penalty-ul cu un șut în forță, trecându-și astfel în cont primul gol după transferul în Arabia Saudită. Imediat după reușită, Ronaldo a sărbătorit prin celebrul "Siuuu!".

Ronaldo score 1st goal in Saudi Arabia ???????? ????????

First "siuuu" in Saudi Arabia pic.twitter.com/KUsj9ufNQo