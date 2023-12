Cristiano Ronaldo n-a mai rezistat! Reacția portughezului când a văzut că nu e în top 10 IFFHS

IFFHS (Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului) a realizat un clasament al celor mai buni 10 fotbaliști din anul 2023. Pe primul loc s-a clasat Erling Haaland, atacantul lui Manchester City și al naționalei Norvegiei, în timp ce podiumul a fost completat de Kylian Mbappe (PSG) și Lionel Messi (Inter Miami).

Cristiano Ronaldo nu a fost inclus în topul IFFHS, iar CR7 a simțit nevoia să reacționeze. La postarea de pe Instagram în care publicația portugheză Abola prezintă știrea respectivă, starul portughez a postat câteva emoticoane prin care se arată amuzat.

Cristiano Ronaldo, atacantul lui Al Nassr, încheie anul 2023 cu 53 de goluri marcate. Starul portughez ocupă primul loc în această ierarhie, devansându-i pe Harry Kane (52), Kylian Mbappe (52) sau Erling Haaland (50).

Cristiano Ronaldo's reaction to not being in the IFFHS Top 10 Players of 2023 pic.twitter.com/gVXkQax59H