În timpul meciului desfășurat pe teren propriu, echipa lui Luis Castro, Al Nassr, a avut ocazia să preia conducerea în primele faze ale jocului, când Ronaldo a obținut un penalty.

Cu toate protestele imediate ale jucătorilor echipei adverse și cu decizia inițială a arbitrului de a acorda lovitura de pedeapsă, Ronaldo a surprins pe toată lumea atunci când, într-un gest surprinzător a mers la arbitrul partidei și i-a spus că nu a fost fault.

Cu un gest hotărât, Ronaldo a făcut semn că nu este vorba de un penalty și chiar a rostit cuvintele: „Nu e penalty”, potrivit sportbible.com.

Cristiano Ronaldo won a penalty but then told the referee it wasn’t a penaltypic.twitter.com/Na2ePu4J9B